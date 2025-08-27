Rzeczpospolita: Лукашенко готовий звільнити політв'язнів, якщо США пом'якшать санкції

Наразі в Білорусі 1300 політв'язнів, з яких 190 мають серйозні проблеми зі здоров'ям

Олександр Лукашенко (Фото: EPA/MIKHAIL METZEL)

Режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з американськими дипломатами про звільнення додаткових політв'язнів в обмін на пом'якшення санкцій. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на слова трьох незалежних співрозмовників.

За їхніми словами, йдеться про звільнення "більшої кількості" політв'язнів, яких можуть депортувати в одну з країн Європи. Як заявили співрозмовники, у бесідах згадували 1300 в'язнів режиму – саме стільки політв'язнів зараз у Білорусі, за даними забороненого в країні правозахисного центру Wiosna.

Адвокат групи Павло Сапелка стверджує, що у близько 30 політв'язнів здоров'я в критичному стані й вони потребують негайної медичної допомоги.

"Це люди, які можуть у будь-який момент втратити життя за ґратами. У списку людей із серйозними проблемами зі здоров'ям 190 імен", – повідомив він Rzeczpospolita.

За словами співрозмовників, Білорусь розраховує на зняття обмежень з авіакомпанії "Белавіа" після примусового приземлення пасажирського літака Ryanair 2021 року та затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, і Солігорського заводу "Білоруськалій".

За словами одного зі співрозмовників, Лукашенко прагне налагодити добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "хоче вийти з ізоляції".