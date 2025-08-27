Rzeczpospolita: Лукашенко готовий звільнити політв'язнів, якщо США пом'якшать санкції
Режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з американськими дипломатами про звільнення додаткових політв'язнів в обмін на пом'якшення санкцій. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на слова трьох незалежних співрозмовників.
За їхніми словами, йдеться про звільнення "більшої кількості" політв'язнів, яких можуть депортувати в одну з країн Європи. Як заявили співрозмовники, у бесідах згадували 1300 в'язнів режиму – саме стільки політв'язнів зараз у Білорусі, за даними забороненого в країні правозахисного центру Wiosna.
Адвокат групи Павло Сапелка стверджує, що у близько 30 політв'язнів здоров'я в критичному стані й вони потребують негайної медичної допомоги.
"Це люди, які можуть у будь-який момент втратити життя за ґратами. У списку людей із серйозними проблемами зі здоров'ям 190 імен", – повідомив він Rzeczpospolita.
За словами співрозмовників, Білорусь розраховує на зняття обмежень з авіакомпанії "Белавіа" після примусового приземлення пасажирського літака Ryanair 2021 року та затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, і Солігорського заводу "Білоруськалій".
За словами одного зі співрозмовників, Лукашенко прагне налагодити добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "хоче вийти з ізоляції".
- 21 червня спецпосланець США Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську. Після цього із в'язниці вийшов Сергій Тихановський – один із лідерів білоруської опозиції.
- 15 серпня Трамп заявив, що провів "чудову розмову" з Лукашенком і назвав його "високоповажним президентом Білорусі". Трамп подякував диктатору за звільнення 16 ув'язнених і обговорив можливість звільнення ще 1300 осіб.
