Трамп заявив, що провів "чудову розмову" з Лукашенком

За словами Трампа він обговорив з диктатором Білорусі Лукашенком звільнення ув'язнених та зустріч з Путіним

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він провів "чудову розмову" з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час дзвінка він подякував Лукашенку за звільнення 16 в’язнів та обговорив можливість звільнення ще 1300 осіб.

Він також називає Лукашенка "високоповажним Президентом Білорусі".

Крім цього, вони обговорили низку інших тем, зокрема візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску 15 серпня.

Трамп також зазначив, що з "нетерпінням" очікує майбутньої зустрічі з Лукашенком і подякував за увагу до цього питання.

Довідка 23 вересня 2020 року Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього Євросоюз, США, Велика Британія та Канада відмовилися визнати легітимність президентського мандату Лукашенка. 23 вересня 2020 року Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього Євросоюз, США, Велика Британія та Канада відмовилися визнати легітимність президентського мандату Лукашенка.