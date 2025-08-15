Білий дім уточнив час початку зустрічі Трампа з Путіним

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на 11:00 за місцевим часом на Алясці в місті Анкоридж. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Білий дім.

Трамп покине Білий дім о 06:45 ранку за східним часом (13:45 за Києвом) у п'ятницю, 15 серпня. Сама зустріч запланована на 11:00 (22:00 за Києвом).

Очікується, що цього ж дня о 17:45 за місцевим часом (04:45 за Києвом) американський президент вирушить назад. Він має повернутися до Білого дому рано вранці в суботу.

14 серпня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков стверджував, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться об 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу в Анкориджі, яка використовувалася для протидії Радянському Союзу в розпал холодної війни.

Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним і Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо диктатор РФ на Алясці не погодиться на припинення війни.