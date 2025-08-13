Трамп і Путін зустрінуться на стратегічній військовій базі часів Холодної війни – AP

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS/EPA)

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, яка використовувалася для протидії Радянському Союзу у розпал Холодної війни і досі відіграє важливу роль у стримуванні Росії. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

За часи Радянського союзу база контролювала роботу різноманітних радіолокаційних станцій раннього попередження, спрямованих на виявлення радянської військової активності та можливих ядерних запусків.

Хоча значна частина військової техніки з того часу була виведена, на базі зараз розміщені ключові авіаційні ескадрильї, зокрема винищувач-невидимка F-22 Raptor.

Авіація з Аляски досі перехоплює російські літаки, які регулярно залітають у повітряний простір США, повідомляє агенція.

На думку старшого наукового співробітника з питань оборони та безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Бенджаміна Єнсена, місце зустрічі було обрано, щоб уникнути протестів та забезпечити високий рівень безпеки.

"Для президента Трампа це чудовий спосіб продемонструвати американську військову силу, водночас ізолюючи громадськість чи інших осіб", – сказав Дженсен.

Аналітик додав, що Трамп спробує використати "сигнали про військову міць", щоб "отримати перевагу в переговорах та зробити другу зустріч можливою ".