Трамп и Путин встретятся на стратегической военной базе времен холодной войны – AP

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS/EPA)

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, которая использовалась для противостояния Советскому Союзу в разгар холодной войны и до сих пор играет важную роль в сдерживании России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

В советское время база контролировала работу различных радиолокационных станций дальнего предупреждения, предназначенных для обнаружения советской военной активности и возможных ядерных запусков.

Хотя значительная часть военной техники была выведена оттуда с тех пор, на базе сейчас размещены ключевые авиационные эскадрильи, в том числе истребитель-невидимка F-22 Raptor.

Авиация с Аляски продолжает перехватывать российские самолеты, которые регулярно нарушают воздушное пространство США, сообщает агентство.

По мнению старшего научного сотрудника по вопросам обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Бенджамина Йенсена, место встречи было выбрано для того, чтобы избежать протестов и обеспечить высокий уровень безопасности.

"Для президента Трампа это отличный способ продемонстрировать мощь американских вооруженных сил, одновременно изолируя общественность или других лиц", – сказал Йенсен.

Аналитик добавил, что Трамп попытается использовать "сигналы о военной мощи", чтобы "получить преимущество в переговорах и сделать возможной вторую встречу".