Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім сподівався цього уникнути – CNN

Місцем зустрічі на Алясці визначено Елмендорф-Річардсон, хоча у Трампа сподівалися, що Путіна і його оточення не доведеться везти на військову базу США

Зустріч Трампа і Путіна у 2018 році (Фото: ЕРА)

Місцем зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна визначено військову базу Елмендорф-Річардсон на північній околиці найбільшого у штаті міста Анкоридж. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох неназваних чиновників Білого дому.

Американські чиновники, які намагалися визначити місце проведення зустрічі, швидко виявили головну проблему: літо – це пік туристичного сезону на Алясці, а можливості для організації такого заходу виявились дуже обмежені, зазначає CNN.

Організатори саміту невдовзі дійшли висновку, що єдиним містом у штаті для зустрічі може бути Анкоридж. І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон відповідатиме вимогам безпеки, хоча Білий дім сподівався уникнути перспективи розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США.

CNN також повідомляє, що коли до "відомих жителів" Аляски дійшла звістка про приїзд Трампа та Путіна, деякі з них почали звертатися до представників президента з пропозицією: чи може їхній будинок бути одним із варіантів? Невідомо, чи дійшли ці пропозиції до чиновників Білого дому, які обдзвонювали об'єкти в Джуно, столиці штату, а також в Анкориджі та Фербенксі.

За словами людей, ознайомлених із питанням, адміністрація Трампа та Кремль вирішили обрати Аляску після тривалих залаштункових переговорів. Було мало місць, які б підходили для такої зустрічі, особливо враховуючи ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

З огляду на цей факт, Росія уникала європейського напрямку – навіть таких міст як Відень чи Женева, де лідери США та Росії зустрічалися ще з часів Холодної війни.

Хоча сам Путін називав Об'єднані Арабські Емірати "цілком прийнятним" місцем, багато хто в Білому домі сподівався уникнути ще однієї тривалої подорожі на Близький Схід після візиту Трампа у травні.

Отже, за словами співрозмовників, все зводилося до того, що єдиним місцем зустрічі може стати Угорщина.

Але, як пише CNN, зрештою американські чиновники були "задоволені та дещо здивовані", коли російський диктатор погодився на зустріч на Алясці – землі США, що колись була частиною Російської імперії.