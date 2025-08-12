США закривають повітряний простір над містом Анкоридж у день зустрічі Трампа і Путіна

Обмеження на Алясці триватимуть до 16 серпня

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило про тимчасове закриття повітряного простору над містом Анкоридж на Алясці, що є найбільшим містом штату, в день зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Рішення було ухвалено 11 серпня у зв'язку із "переміщенням дуже важливих персон".

Обмеження діятимуть з 15 до 16 серпня.

Згідно з повідомленням, польоти заборонено в радіусі 48,3 км (30 миль) навколо міста та на висоті до 5,5 км (17 999 футів над рівнем моря).

Анкоридж є адміністративним, торговим, транспортним і військовим центром, а також центром комунікації. Його площа становить понад 5 тис. км², а населення – близько 300 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що місце проведення запланованої на 15 серпня зустрічі Трампа та Путіна ще не оголошено. Представники адміністрації вирушили на Аляску, щоб з'ясувати, де саме зустрінуться президенти.