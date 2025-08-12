США закрывают воздушное пространство над Анкориджем в день встречи Трампа и Путина
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о временном закрытии воздушного пространства над крупнейшим городом штата Аляска Анкоріджем в день встречи президента США Дональд Трамп и российского диктатора Владимира Путина.
Решение было принято 11 августа в связи с "перемещением очень важных персон".
Ограничения будут действовать с 15 по 16 августа.
Согласно сообщению, полеты запрещены в радиусе 48,3 км (30 миль) вокруг города и на высоте до 5,5 км (17 999 футов над уровнем моря).
Анкоридж является административным, торговым, транспортным и военным центром, а также центром связи. Его площадь составляет более 5 тыс. км², а население – около 300 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что место проведения запланированной на 15 августа встречи Трампа и Путина пока не объявлено. Представители администрации отправились на Аляску, чтобы выяснить, где именно встретятся президенты.
- 7 августа Трамп заявил, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ. Но уже 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.
- 14 августа в Анкоридже планируются массовые протесты против встречи президента США и российского диктатора.
