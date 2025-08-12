CNN: США ускоренно готовят встречу Трампа с Путиным на Аляске, место еще не объявлено

Администрация Трампа спешит согласовать детали встречи, ведь логистические и политические вопросы до сих пор не решены, отмечает CNN

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Место проведения запланированной на 15 августа встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина еще не объявлено. Представители администрации отправились на Аляску, чтобы выяснить, где именно встретятся президенты, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников, американские чиновники спешат согласовать детали встречи, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными.

Официальные лица также работали над уточнением контуров будущей дискуссии двух лидеров, отмечает CNN.

7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ. Но уже 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.