CNN: США ускоренно готовят встречу Трампа с Путиным на Аляске, место еще не объявлено
Место проведения запланированной на 15 августа встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина еще не объявлено. Представители администрации отправились на Аляску, чтобы выяснить, где именно встретятся президенты, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
По данным собеседников, американские чиновники спешат согласовать детали встречи, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными.
Официальные лица также работали над уточнением контуров будущей дискуссии двух лидеров, отмечает CNN.
7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ. Но уже 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.
- 11 августа Трамп заявил, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне. Он сообщил, что планирует призвать диктатора положить конец войне, и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.
- Также Трамп заявил, что в рамках "обмена" его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
- Телеканал NBC News писал, что Белый дом рассматривает возможность приглашение президента Владимира Зеленского на Аляску.
