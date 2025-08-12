CNN: США прискорено готують зустріч Трампа з Путіним на Алясці, місце ще не оголошено

Адміністрація Трампа поспішає узгодити деталі зустрічі, адже логістичні й політичні питання досі не вирішені, зазначає CNN

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Місце проведення запланованої на 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна ще не оголошено. Представники адміністрації вирушили на Аляску, щоб з'ясувати, де саме зустрінуться президенти, повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

За даними співрозмовників, американські посадовці поспішають узгодити деталі зустрічі, враховуючи, що логістичні й геополітичні питання все ще залишаються невирішеними.

Офіційні особи також працювали над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, зазначає CNN.

7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України й диктатором РФ. Але вже 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.