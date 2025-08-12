CNN: США прискорено готують зустріч Трампа з Путіним на Алясці, місце ще не оголошено
Місце проведення запланованої на 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна ще не оголошено. Представники адміністрації вирушили на Аляску, щоб з'ясувати, де саме зустрінуться президенти, повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.
За даними співрозмовників, американські посадовці поспішають узгодити деталі зустрічі, враховуючи, що логістичні й геополітичні питання все ще залишаються невирішеними.
Офіційні особи також працювали над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, зазначає CNN.
7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України й диктатором РФ. Але вже 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.
- 11 серпня Трамп заявив, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні. Він повідомив, що планує закликати диктатора покласти край війні, й висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.
- Також Трамп заявив, що у межах "обміну" його держава спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни.
- Телеканал NBC News писав, що Білий дім розглядає можливість запрошення президента Володимира Зеленського на Аляску.
