У Білому домі розкрили деталі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Керолайн Лівітт (Фото: Francis Chung/EPA)

У п’ятницю, 15 серпня, у межах зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним очікується кілька заходів, зокрема брифінг. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, американський президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну Росії проти України до мирного вирішення.

Лівітт розповіла, що вранці у п’ятницю Трамп вирушить з Білого дому на військову базу в Анкориджі, де він проведе особисту зустріч з Путіним.

Речниця заявила, що після зустрічі віч-на-віч відбудеться обід за участі делегацій Росії та США. Після цього Трамп та Путін дадуть брифінг для преси.

"І ось, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частина причини, чому він туди їде. У нього неймовірні інстинкти, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, покласти край цій жорстокій війні та відновити мир", – додала вона.