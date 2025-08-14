В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Трампа с Путиным на Аляске

Кэролайн Ливитт (Фото: Francis Chung/EPA)

В пятницу, 15 августа, в рамках встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным ожидается несколько мероприятий, в частности брифинг. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну России против Украины до мирного решения.

Ливитт рассказала, что утром в пятницу Трамп отправится из Белого дома на военную базу в Анкоридже, где он проведет личную встречу с Путиным.

Пресс-секретарь заявила, что после встречи тет-а-тет состоится обед с участием делегаций России и США. После этого Трамп и Путин дадут брифинг для прессы.

"И вот, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это часть причины, почему он туда едет. У него невероятные инстинкты, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, положить конец этой жестокой войне и восстановить мир", — добавила она.