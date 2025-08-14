Sky News: Европа взвешивает места для потенциальной встречи Трампа, Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Союзники "активно" оценивают несколько европейских мест для возможной встречи президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина до конца августа. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что вторая встреча будет зависеть от того, как состоится саммит на Аляске 15 августа, но союзники сходятся во мнении, что место встречи трех лидеров должно быть в Европе.

Если же завтрашние переговоры пройдут успешно, ожидается, что Европейский Союз и США проведут совещание о следующей встрече всех трех лидеров в субботу днем.

Зеленский ранее предлагал провести встречу в Риме, но такие страны, как Франция, Финляндия, Испания и Германия, считают, что нейтральное место, например Женева, было бы более подходящим.

Турция также дважды предлагала провести переговоры на своей территории.

15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске для урегулирования войны России против Украины.

13 августа состоялась виртуальная встреча Зеленского и европейских лидеров с Трампом относительно предстоящего саммита.

В тот же день президент США заявил, что в случае успешной встречи с российским диктатором на Аляске следующая будет с участием Зеленского.