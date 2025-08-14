Sky News: Європа зважує місця для потенційної зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна до кінця серпня. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваних європейських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що друга зустріч залежатиме від того, як відбудеться саміт на Алясці 15 серпня, але союзники сходяться на думці, що місце зустрічі трьох лідерів має бути в Європі.

Якщо ж завтрашні перемовини пройдуть успішно, очікується, що Європейський Союз та США проведуть нараду щодо наступної зустрічі всіх трьох лідерів у суботу вдень.

Зеленський раніше пропонував провести зустріч у Римі, але такі країни, як Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що нейтральне місце, наприклад Женева, було б більш слушним.

Туреччина також двічі пропонувала провести переговори на своїй території.

15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.

13 серпня відбулася віртуальна зустріч Зеленського та європейських лідерів з Трампом щодо майбутнього саміту.

Того самого дня президент США заявив, що у разі успішної зустрічі з російським диктатором на Алясці наступна буде за участі Зеленського.