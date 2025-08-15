Встреча президента США с диктатором РФ должна начаться в 22:00 по киевскому времени

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 11:00 по местному времени на Аляске в городе Анкоридж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Трамп покинет Белый дом в 06:45 утра по восточному времени (13:45 по Киеву) в пятницу, 15 августа. Сама встреча запланирована на 11:00 (22:00 по Киеву).

Ожидается, что в этот же день в 17:45 по местному времени (04:45 по Киеву) американский президент отправится обратно. Он должен вернуться в Белый дом рано утром в субботу.

14 августа помощник диктатора РФ Юрий Ушаков утверждал, что встреча Путина и Трампа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определено военная база в Анкоридже, которая использовался для противодействия Советскому Союзу в разгар холодной войны.

Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если диктатор РФ на Аляске не согласится на прекращение войны.