Кремль заявил, что согласовал программу встречи Путина и Трампа и назвал состав делегации.
Программа переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным согласована, а также определен состав российской делегации, которая будет сопровождать главу России. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков российскому государственному агентству РИА Новости.
По словам Ушакова, встреча Путина и Трампа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).
Сначала американский президент и российский диктатор проведут беседу один на один, но в присутствии переводчиков.
Затем состоятся переговоры с участием делегаций.
Центральной темой встречи, по данным Кремля, будет урегулирование войны, но будут затронуты и другие темы.
Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
По данным российской стороны, в состав московской делегации войдут, кроме Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Ушаков.
Новость дополняется...
