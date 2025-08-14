Кремль заявил, что согласовал программу встречи Путина и Трампа и назвал состав делегации.

Разговор американского президента и российского диктатора должен начаться в 22:30 по киевскому времени

Дональд Трамп и Владимир Путин (иллюстративное фото: EPA)

Программа переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным согласована, а также определен состав российской делегации, которая будет сопровождать главу России. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков российскому государственному агентству РИА Новости.

По словам Ушакова, встреча Путина и Трампа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Сначала американский президент и российский диктатор проведут беседу один на один, но в присутствии переводчиков.

Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

Центральной темой встречи, по данным Кремля, будет урегулирование войны, но будут затронуты и другие темы.

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

По данным российской стороны, в состав московской делегации войдут, кроме Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Ушаков.

Новость дополняется...