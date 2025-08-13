Берингов пролив (иллюстративное фото: российский пропагандистский ресурс)

Президент США Дональд Трамп может предоставить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к природным ресурсам Аляски и отменить некоторые американские санкции против российской авиационной промышленности. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с планами.

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальное соглашение по минералам/редкоземельным ресурсам", – заявил он.

Отмечается, что предложения готовит министр финансов США Скотт Бессент.

По словам источника The Telegraph в правительстве Великобритании, такие стимулы могут быть приемлемы для Европы при условии, что Путин "не будет вознагражден за вторжение".

"Смысл в том, что это должно быть представлено в соответствии с общественным мнением по этому поводу, это нельзя рассматривать как награду для Путина", – сказал он.

Другие стимулы включают отмену запретов на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов.

Западные страны ограничили доступ Москвы к запасным частям и другому авиаоборудованию с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что вынудило российские авиакомпании и военных разбирать старые самолеты для замены деталей.

В то же время издание сообщает, что одним из экономических стимулов для российского диктатора может быть предложение о сотрудничестве в разработке полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях.

Якобы Вашингтон, ранее заключивший с Украиной соглашение о полезных ископаемых, может привлечь Россию к развертыванию новых горнодобывающих предприятий на территориях Украины, захваченных агрессором.