США и Россия обсуждали для Украины модель израильской оккупации Иордана – Times

Стив Уиткофф и Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия и Соединенные Штаты обсуждали оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан как модель для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседника, близкого к Совету национальной безопасности США.

Этот вопрос якобы был затронут несколько недель назад во время переговоров между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями российской стороны.

По мнению американцев, эта идея позволяет обойти положения украинской Конституции и оставить оккупированные территории России без проведения общеукраинского референдума.

По этому сценарию страна-агрессор должна была бы осуществлять военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под руководством своего собственного руководящего органа, что повторяет фактическое правление Израиля на палестинской территории.

"Это будет так же, как Израиль оккупирует Западный берег. С губернатором, с экономической ситуацией, которая касается России, а не Украины. Но это все равно будет Украина, потому что… Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, а примером является Палестина", – заявил собеседник The Times.

Отмечается, что в этой модели остается только установить точные границы российской оккупации.

Справка Израильские войска захватили Западный берег, территорию между Израилем и рекой Иордан, во время Шестидневной войны 1967 года. Сегодня Израиль осуществляет полный контроль над территорией, хотя с 1990-х годов палестинское правительство, известное как Палестинская автономия, управляет большинством ее городов и поселков. Палестинцы находятся под контролем израильских военных, а также должны получать разрешения от Израиля для поездок между Западным берегом и другими палестинскими территориями в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Международный суд ООН признал оккупацию Израилем незаконной.