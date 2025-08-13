США и Россия обсуждали для Украины модель израильской оккупации Иордана – Times
Россия и Соединенные Штаты обсуждали оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан как модель для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседника, близкого к Совету национальной безопасности США.
Этот вопрос якобы был затронут несколько недель назад во время переговоров между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями российской стороны.
По мнению американцев, эта идея позволяет обойти положения украинской Конституции и оставить оккупированные территории России без проведения общеукраинского референдума.
По этому сценарию страна-агрессор должна была бы осуществлять военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под руководством своего собственного руководящего органа, что повторяет фактическое правление Израиля на палестинской территории.
"Это будет так же, как Израиль оккупирует Западный берег. С губернатором, с экономической ситуацией, которая касается России, а не Украины. Но это все равно будет Украина, потому что… Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, а примером является Палестина", – заявил собеседник The Times.
Отмечается, что в этой модели остается только установить точные границы российской оккупации.
- 13 августа Зеленский заявил, что его позиция относительно возможных территориальных уступок российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на прекращение огня остается неизменной.
- Президент Франции Макрон заявил: во время телефонного разговора Трамп сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться только с президентом Украины.
