Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці й назвав час зустрічі Трампа з Путіним

Розмова американського президента та російського диктатора має розпочатися о 22:30 за київським часом

Дональд Трамп та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним узгоджено, а також визначено склад російської делегації, яка супроводжуватиме керівника Росії. Про це повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков російському пропагандистському агентству РИА Новости.

За словами Ушакова, зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).

Спочатку американський президент та російський диктатор проведуть бесіду віч-на-віч, але у присутності перекладачів.

Потім відбудуться переговори за участю делегацій.

Центральною темою зустрічі, за даними Кремля, буде врегулювання війни, але будуть порушені й інші теми. Зокрема, торговельно-економічна співпраця США з Росією.

Тривалість розмови залежатиме від того, як піде дискусія, наголосив Ушаков.

Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію за підсумками переговорів.

За даними російської сторони, до складу московської делегації увійдуть, окрім Путіна і його помічника Ушакова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.