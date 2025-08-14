Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці й назвав час зустрічі Трампа з Путіним
Програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним узгоджено, а також визначено склад російської делегації, яка супроводжуватиме керівника Росії. Про це повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков російському пропагандистському агентству РИА Новости.
За словами Ушакова, зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).
Спочатку американський президент та російський диктатор проведуть бесіду віч-на-віч, але у присутності перекладачів.
Потім відбудуться переговори за участю делегацій.
Центральною темою зустрічі, за даними Кремля, буде врегулювання війни, але будуть порушені й інші теми. Зокрема, торговельно-економічна співпраця США з Росією.
Тривалість розмови залежатиме від того, як піде дискусія, наголосив Ушаков.
Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію за підсумками переговорів.
За даними російської сторони, до складу московської делегації увійдуть, окрім Путіна і його помічника Ушакова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.
- Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, яка використовувалася для протидії Радянському Союзу в розпал холодної війни.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін на Алясці не погодиться на припинення війни.
- За даними The Telegraph, Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо копалин на Алясці.
Коментарі (0)