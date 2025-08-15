Пропагандисти Кремля вже на Алясці, їм видали розкладачки. Путін спочатку полетів у Магадан
На Аляску, де відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти. Путін же спочатку полетів у Магадан, повідомляють кремлівські ресурси ТАСС і РІА.
За даними сервісу Flightradar, станом на 02:10 за київським часом, літак із пропагандистами сів в аеропорту Анкориджа.
Близько 04:00 джерело ТАСС повідомило, що Лавров і Дарчієв теж уже на місці.
Також уже на місці гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Looking forward to tomorrow’s historic 🇷🇺🤝🇺🇸 Summit. 🕊️ pic.twitter.com/pHR86F8vQP— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025
Кремлівських пропагандистів, які прибули висвітлювати саміт, розмістили на стадіоні Alaska Airlines Center. Для них поставили розкладачки в холі та розділили "номери" ширмами.
Вони кажуть, що "в центрі є все необхідне – душові, WiFi і таблички російською".
Путін же прилетів у Магадан перед зустріччю з Трампом.
За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, спершу він відвідає промислове підприємство і зустрінеться з губернатором, тому що "прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами".
У Магадані місцеві зняли на відео проїзд кортежу диктатора РФ. Обережно, багато ненормативної лексики.
- Зустріч Трампа з Путіним запланована на 22:00 за київським часом.
- Перед самітом у місті Анкоридж на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.
Коментарі (0)