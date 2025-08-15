Пропагандисти Кремля вже на Алясці, їм видали розкладачки. Путін спочатку полетів у Магадан
На Аляску, де відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти. Путін же спочатку полетів у Магадан, повідомляють кремлівські ресурси ТАСС і РІА.

За даними сервісу Flightradar, станом на 02:10 за київським часом, літак із пропагандистами сів в аеропорту Анкориджа.

Близько 04:00 джерело ТАСС повідомило, що Лавров і Дарчієв теж уже на місці.

Також уже на місці гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Кремлівських пропагандистів, які прибули висвітлювати саміт, розмістили на стадіоні Alaska Airlines Center. Для них поставили розкладачки в холі та розділили "номери" ширмами.

Вони кажуть, що "в центрі є все необхідне – душові, WiFi і таблички російською".

Путін же прилетів у Магадан перед зустріччю з Трампом.

За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, спершу він відвідає промислове підприємство і зустрінеться з губернатором, тому що "прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами".

У Магадані місцеві зняли на відео проїзд кортежу диктатора РФ. Обережно, багато ненормативної лексики.

  • Зустріч Трампа з Путіним запланована на 22:00 за київським часом.
  • Перед самітом у місті Анкоридж на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.
