Пропагандисти Кремля вже на Алясці, їм видали розкладачки. Путін спочатку полетів у Магадан

На Аляску вже прилетіли Лавров, Дарчієв, Дмитрієв і пропагандисти Кремля. Кортеж Путіна зняли на відео в Магадані

Фото: РИА Новости

На Аляску, де відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти. Путін же спочатку полетів у Магадан, повідомляють кремлівські ресурси ТАСС і РІА.

За даними сервісу Flightradar, станом на 02:10 за київським часом, літак із пропагандистами сів в аеропорту Анкориджа.

Близько 04:00 джерело ТАСС повідомило, що Лавров і Дарчієв теж уже на місці.

Також уже на місці гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Looking forward to tomorrow’s historic 🇷🇺🤝🇺🇸 Summit. 🕊️ pic.twitter.com/pHR86F8vQP — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025

Кремлівських пропагандистів, які прибули висвітлювати саміт, розмістили на стадіоні Alaska Airlines Center. Для них поставили розкладачки в холі та розділили "номери" ширмами.

Вони кажуть, що "в центрі є все необхідне – душові, WiFi і таблички російською".

Фото: ТАСС

Путін же прилетів у Магадан перед зустріччю з Трампом.

За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, спершу він відвідає промислове підприємство і зустрінеться з губернатором, тому що "прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами".

У Магадані місцеві зняли на відео проїзд кортежу диктатора РФ. Обережно, багато ненормативної лексики.