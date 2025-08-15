"Russian never again". На Алясці перед зустріччю Трампа й Путіна проходить мітинг – відео
Перед самітом президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у міста Анкоридж на Алясці проходить мітинг на підтримку України. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
"Що відбувається прямо зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна", – написав він.
Один з плакатів: "Україна та Аляска – Росія більше ніколи" ("Ukraine and Alaska – Russian never again").
Також є транспарант із нагадуванням, що Путін викрав близько 20 000 українських дітей – і Трамп міг би допомогти повернути їх додому.
Ще один плакат – про те, що поступка Путіну з боку України була б як свого часу "поступка" Гітлеру з боку Чехословаччини, що призвела до її окупації.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. "Ukraine and Alaska — Russian never again." pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
- Розмова Трампа й Путіна має розпочатися 15 серпня о 22:30 за київським часом. Після цього ще будуть зустрічі делегацій.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде вже між Путіним і Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін на Алясці не погодиться на припинення війни.
Коментарі (0)