"Russian never again". На Алясці перед зустріччю Трампа й Путіна проходить мітинг – відео

Уздовж дороги в Анкориджі вишикувались мітингарі з жовто-блакитними прапорами та плакатами на підтримку України

Фото: Х / OstapYarysh

Перед самітом президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у міста Анкоридж на Алясці проходить мітинг на підтримку України. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

"Що відбувається прямо зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна", – написав він.

Один з плакатів: "Україна та Аляска – Росія більше ніколи" ("Ukraine and Alaska – Russian never again").

Також є транспарант із нагадуванням, що Путін викрав близько 20 000 українських дітей – і Трамп міг би допомогти повернути їх додому.

Ще один плакат – про те, що поступка Путіну з боку України була б як свого часу "поступка" Гітлеру з боку Чехословаччини, що призвела до її окупації.

🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. "Ukraine and Alaska — Russian never again." pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025