Трамп припустив, що Росія може отримати доступ до розробки копалин у США

Президент США також наголосив, що зустріч з російським диктатором Путіним на Алясці буде дуже важливою для РФ та США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи може він запропонувати Росії доступ до розробки рідкісноземельних копалин у США в обмін на припинення війни проти України. Водночас він сказав, що Штати це планують, заявив лідер під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, ця зустріч матиме велике значення як для Росії, так і для США, а головна її мета – збереження людських життів.

Коли президенту повторно поставили запитання про можливість надати Росії доступ до американських родовищ, він відповів:

"Ми плануємо. У нас є чудові рідкісні землі. Ми зробили це як плату за всі гроші, які так безглуздо витратили в Україні", – сказав президент США.

Трамп також знову повторив тезу про те, що США витратили на підтримку України значно більше, ніж європейські країни.

Він також підкреслив, що питання рідкісноземельних елементів, на його думку, не є пріоритетним, а основне завдання – зупинити війну та зберегти життя.

13 серпня The Telegraph із посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, писало, що Трамп може відкрити Путіну доступ до природних ресурсів Аляски та скасувати деякі американські санкції проти російської авіаційної промисловості.