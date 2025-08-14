Трамп припустив, що Росія може отримати доступ до розробки копалин у США
Президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи може він запропонувати Росії доступ до розробки рідкісноземельних копалин у США в обмін на припинення війни проти України. Водночас він сказав, що Штати це планують, заявив лідер під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті.
За словами Трампа, ця зустріч матиме велике значення як для Росії, так і для США, а головна її мета – збереження людських життів.
Коли президенту повторно поставили запитання про можливість надати Росії доступ до американських родовищ, він відповів:
"Ми плануємо. У нас є чудові рідкісні землі. Ми зробили це як плату за всі гроші, які так безглуздо витратили в Україні", – сказав президент США.
Трамп також знову повторив тезу про те, що США витратили на підтримку України значно більше, ніж європейські країни.
Він також підкреслив, що питання рідкісноземельних елементів, на його думку, не є пріоритетним, а основне завдання – зупинити війну та зберегти життя.
13 серпня The Telegraph із посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, писало, що Трамп може відкрити Путіну доступ до природних ресурсів Аляски та скасувати деякі американські санкції проти російської авіаційної промисловості.
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- 13 серпня відбулася віртуальна зустріч Зеленського та європейських лідерів з Трампом щодо майбутнього саміту.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін на Алясці не погодиться на припинення війни.
- 14 серпня Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці та назвав час зустрічі. Розмова Трампа та Путіна має розпочатися о 22:30 за київським часом.
