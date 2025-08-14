Трамп предположил, что Россия может получить доступ к разработке ископаемых в США
Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, может ли он предложить России доступ к разработке редкоземельных ископаемых в США в обмен на прекращение войны против Украины. В то же время он сказал, что Штаты это планируют, заявил лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
По словам Трампа, эта встреча будет иметь большое значение как для России, так и для США, а главная ее цель – сохранение человеческих жизней.
Когда президенту повторно задали вопрос о возможности предоставить России доступ к американским месторождениям, он ответил:
"Мы планируем. У нас есть замечательные редкие земли. Мы сделали это как плату за все деньги, которые так бессмысленно потратили в Украине", – сказал президент США.
Трамп также снова повторил тезис о том, что США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем европейские страны.
Он также подчеркнул, что вопрос редкоземельных элементов, по его мнению, не является приоритетным, а основная задача – остановить войну и сохранить жизнь.
13 августа The Telegraph со ссылкой на собеседника, знакомого с планами, писало, что Трамп может открыть Путину доступ к природным ресурсам Аляски и отменить некоторые американские санкции против российской авиационной промышленности.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- 13 августа состоялась виртуальная встреча Зеленского и европейских лидеров с Трампом относительно предстоящего саммита.
- Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если Путин на Аляске не согласится на прекращение войны.
- 14 августа Кремль утвердил делегацию для переговоров на Аляске и назвал время встречи. Разговор Трампа и Путина должен начаться в 22:30 по киевскому времени.
Комментарии (0)