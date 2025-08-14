Трамп предположил, что Россия может получить доступ к разработке ископаемых в США

Президент США также отметил, что встреча с российским диктатором Путиным на Аляске будет очень важной для РФ и США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, может ли он предложить России доступ к разработке редкоземельных ископаемых в США в обмен на прекращение войны против Украины. В то же время он сказал, что Штаты это планируют, заявил лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, эта встреча будет иметь большое значение как для России, так и для США, а главная ее цель – сохранение человеческих жизней.

Когда президенту повторно задали вопрос о возможности предоставить России доступ к американским месторождениям, он ответил:

"Мы планируем. У нас есть замечательные редкие земли. Мы сделали это как плату за все деньги, которые так бессмысленно потратили в Украине", – сказал президент США.

Трамп также снова повторил тезис о том, что США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем европейские страны.

Он также подчеркнул, что вопрос редкоземельных элементов, по его мнению, не является приоритетным, а основная задача – остановить войну и сохранить жизнь.

13 августа The Telegraph со ссылкой на собеседника, знакомого с планами, писало, что Трамп может открыть Путину доступ к природным ресурсам Аляски и отменить некоторые американские санкции против российской авиационной промышленности.