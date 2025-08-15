"Russian never again". На Аляске перед встречей Трампа и Путина проходит митинг – видео
Перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске проходит митинг в поддержку Украины. Об этом сообщил бывший журналист Голоса Америки Остап Яриш.
"Что происходит прямо сейчас: большой проукраинский митинг в Анкоридже накануне встречи Трампа и Путина", – написал он.
Один из плакатов: "Украина и Аляска – Россия больше никогда" ("Ukraine and Alaska – Russian never again").
Также есть транспарант с напоминанием, что Путин похитил около 20 000 украинских детей – и Трамп мог бы помочь вернуть их домой.
Еще один плакат – о том, что уступка Путину со стороны Украины была бы как в свое время "уступка" Гитлеру со стороны Чехословакии, приведшая к ее оккупации.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. "Ukraine and Alaska — Russian never again." pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
- Разговор Трампа и Путина должен начаться 15 августа о 22:30 по киевскому времени. После этого еще будут встречи делегаций.
- Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет уже между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если Путин на Аляске не согласится на прекращение войны.
