NYT: Более 600 сотрудников Голоса Америки получили сообщения об увольнении
Голос Америки (Иллюстративное фото: Shawn Thew/EPA)

В пятницу, 20 июня, администрация президента США Дональда Трампа направила сообщение об увольнении более 600 сотрудникам Голоса Америки. Об этом сообщила газета The New York Times.

Увольнения приведут к сокращению численности персонала новостной организации до менее 200 человек, что составляет около одной седьмой от численности ее сотрудников на начало 2025 года.

Журналисты и технический персонал Голоса Америки будут находиться в оплачиваемом отпуске до 1 сентября, после чего их ждет увольнение.

Медиа напомнило, что на прошлой неделе администрация Трампа попросила некоторых сотрудников персидской службы вернуться на работу после обострения военных действий между Израилем и Ираном. Но по меньшей мере два журналиста Голоса Америки, вызванные из отпуска, накануне получили сообщение об увольнении.

NYT отметила, что Голос Америки сейчас дает новости только на четырех языках и имеет радиовещание только в одной стране – Афганистане. Это значительное сокращение по сравнению с февралем, когда в нем работало около 1300 журналистов, которые вещали на 49 языках для аудитории более 360 млн человек по всему миру.

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