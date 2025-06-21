NYT: Понад 600 співробітників Голосу Америки отримали повідомлення про звільнення

Голос Америки (Ілюстративне фото: Shawn Thew/EPA)

У п’ятницю, 20 червня, адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам Голосу Америки. Про це повідомила газета The New York Times.

Звільнення призведуть до скорочення чисельності персоналу новинної організації до менш ніж 200 осіб, що становить близько однієї сьомої від чисельності її співробітників на початок 2025 року.

Журналісти й технічний персонал Голосу Америки перебуватимуть в оплачуваній відпустці до 1 вересня, після чого на них чекає звільнення.

Медіа нагадало, що минулого тижня адміністрація Трампа попросила деяких співробітників перської служби повернутися до роботи після загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном. Але щонайменше двоє журналістів Голосу Америки, яких викликали з відпустки, напередодні отримали повідомлення про звільнення.

NYT зазначила, що Голос Америки зараз надає новини лише чотирма мовами та має радіомовлення лише в одній країні – Афганістані. Це значне скорочення порівняно з лютим, коли в ньому працювало близько 1300 журналістів, які вели мовлення 49 мовами для аудиторії понад 360 млн людей по всьому світу.