Суд у США призупинив закриття Голосу Америки

Голос Америки (Фото: Shawn Thew/EPA)

У п’ятницю, 28 березня, федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з ліквідації Голосу Америки. Про це повідомила газета The New York Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Мангеттені виніс рішення після слухання за позовом журналістів Голосу Америки та їхніх профспілок. У позові стверджується, що дії адміністрації, як-от відправлення сотень співробітників організації в оплачувану відпустку, порушили права журналістів за Першою поправкою.

Адвокат Ендрю Челлі-молодший заявив, що суддя видасть тимчасовий обмежувальний наказ.

"Це вирішальна перемога свободи преси та Першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка виявила повну зневагу до принципів, що визначають нашу демократію", — сказав адвокат журналістів, коментуючи рішення суду.

Окремий позов, поданий директором Голосу Америки Майклом Абрамовіцем, також очікує на розгляд.

Радіокомпанія Голос Америки заснована у 1942 році, надає програми новин 49 мовами для десятків країн світу, включно з такими місцями, як Китай та Іран, де громадяни мають обмежений доступ до незалежної журналістики. Голос Америки довгий час вважався ключовим компонентом американських зусиль "м’якої сили", спрямованих на просування демократії за кордоном.