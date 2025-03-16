Після указу Трампа працівників Голосу Америки відправили в адміністративну відпустку

Фото: Голос Америки/Facebook

Керівник української служби Голос Америки Руслан Петричка підтвердив, що редакція тимчасово зупинила свою роботу, а всіх співробітників відправлено в адміністративну відпустку. Про це він написав у Facebook.

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"Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі – поки невідомо. Зараз хочу подякувати усім нашим колегам за фантастичну роботу усі ці роки. А всім вам за підтримку та довіру", – йдеться у дописі.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ щодо скорочення семи федеральних агентств Сполучених Штатів, серед яких і Агентство глобальних медіа, що управляє Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та Голосом Америки.

Увечері 15 березня стало відомо про припинення фінансування Радіо Свобода.

9 лютого 2025 року американський чиновник і мільярдер Маск виступив за закриття Радіо Свобода та Голосу Америки. Підприємець стверджував, що ці медіа "ніхто більше не слухає".

Агенція США з глобальних медіа повідомляла, що тижнева аудиторія Голосу Америки становить 362 млн осіб, Радіо Свобода – понад 47 млн людей. Перше виходить 49 мовами, друге – 27 мовами у 23 країнах світу.