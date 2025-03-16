После указа Трампа работников Голоса Америки отправили в административный отпуск

Фото: Голос Америки/Facebook

Руководитель украинской службы Голос Америки Руслан Петричка подтвердил, что редакция временно остановила свою работу, а все сотрудники отправлены в административный отпуск. Об этом он написал в Facebook.

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"Все работники отправлены в административный отпуск. Что будет дальше – пока неизвестно. Сейчас хочу поблагодарить всех наших коллег за фантастическую работу все эти годы. А всех вас за поддержку и доверие", – говорится в сообщении.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении семи федеральных агентств Соединенных Штатов, среди которых и Агентство глобальных медиа, управляемое Радио Свобода/Радио Свободная Европа и Голосом Америки.

Вечером 15 марта стало известно о прекращении финансирования Радио Свобода.

9 февраля 2025 года американский чиновник и миллиардер Маск выступил за закрытие Радио Свобода и Голоса Америки . Предприниматель утверждал, что эти медиа "никто больше не слушает".

Агентство США по глобальным медиа сообщало, что недельная аудитория Голоса Америки составляет 362 млн человек, Радио Свобода – более 47 млн человек. Первое выходит на 49 языках, второе – на 27 языках в 23 странах мира.