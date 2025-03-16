"The Voice of Radical America". Білий дім пояснив відмову від фінансування Голосу Америки

Указ президента Трампа, підписаний у п'ятницю, забезпечить, щоб платники податків більше не були на гачку у радикальної пропаганди, йдеться на сайті

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Адміністрація президента США Дональда Трампа пояснила припинення фінансування мовника Голос Америки тим, що той нібито систематично порушував журналістські стандарти та був "радикальним". Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Білого дому.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Указ президента Дональда Трампа, підписаний у п'ятницю, забезпечить, щоб платники податків більше не були на гачку у радикальної пропаганди", – йдеться у заяві.

У Білому домі навели низку цитат журналістів і медіа, які звинувачували Голос Америки у порушенні журналістських стандартів і "постійному уникненню від відповідальності". Крім того, стверджується, що кілька кореспондентів мовника критикували Трампа у соцмережах, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Читайте також Маск зупинив фінансування пошуку викрадених українських дітей: наслідки

Ось деякі аргументи Білого дому на підтримку рішення припинити фінансування мовника:

→ у 2019 році мовник випустив матеріал про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США;

→ керівництво Голосу Америки попросило працівників не називати ХАМАС і його членів терористами, "окрім випадків цитування офіційних заяв";

→ у 2020 році Голос Америки писав про можливу роль Росії в скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена, Гантера, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду";

→ кілька репортерів Голосу Америки неодноразово публікували анти-Трампівські коментарі на своїх професійних акаунтах у Twitter (X), попри політику, що вимагає від працівників нейтральності, писали у Daily Caller;

Крім того, адміністрація Трампа посилається на слова колишнього працівника Голосу Америки Дена Робінсона, який пропрацював там 34 роки: "Я спостерігав за бюрократією агентства й багатьма його репортерами та дійшов висновку, що воно фактично стало самовпевненим відокремленим утворенням, яке часто відображає лівий ухил, узгоджений з національними партійними медіа. Воно прагнуло уникнути відповідальності за порушення журналістських стандартів і погане управління".