"The Voice of Radical America". Белый дом объяснил отказ от финансирования Голоса Америки
Администрация президента США Дональда Трампа объяснила прекращение финансирования вещателя Голос Америки тем, что он якобы систематически нарушал журналистские стандарты и был "радикальным". Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Белого дома.
"Указ президента Дональда Трампа, подписанный в пятницу, обеспечит, чтобы налогоплательщики больше не финансировали радикальную пропаганду", – говорится в заявлении.
В Белом доме привели ряд цитат журналистов и медиа, обвиняющих Голос Америки в нарушении журналистских стандартов и "постоянном избегании ответственности". Кроме того, утверждается, что несколько корреспондентов вещателя критиковали Трампа в соцсетях, несмотря на политику беспристрастности социальных медиа.
Вот некоторые аргументы Белого дома в поддержку решения прекратить финансирование вещателя:
→ в 2019 году вещатель выпустил материал о трансгендерных мигрантах, ищущих убежища в США;
→ руководство Голоса Америки попросило работников не называть ХАМАС и его членов террористами, "кроме случаев цитирования официальных заявлений";
→ в 2020 году Голос Америки писал о возможной роли России в скандале с ноутбуком сына бывшего президента США Джо Байдена, Хантера, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду";
→ несколько репортеров Голоса Америки неоднократно публиковали анти-трамповские комментарии на своих профессиональных аккаунтах в Twitter (X), несмотря на политику, требующую от работников нейтральности, писали в Daily Caller;
Кроме того, администрация Трампа ссылается на слова бывшего работника Голоса Америки Дэна Робинсона, проработавшего там 34 года: "Я наблюдал за бюрократией агентства и многими его репортерами и пришел к выводу, что оно фактически стало самоуверенным обособленным образованием, часто отражающем левый уклон, согласованный с национальными партийными медиа. Оно стремилось избежать ответственности за нарушение журналистских стандартов и плохое управление".
- 9 февраля 2025 года американский чиновник и миллиардер Маск выступил за закрытие Радио Свобода и Голоса Америки. Предприниматель утверждал, что эти медиа "никто больше не слушает".
- 14 марта Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств Соединенных Штатов, среди которых и Агентство глобальных медиа, управляющее Радио Свобода/Радио Свободная Европа и Голосом Америки.
- Вечером 15 марта стало известно о прекращении финансирования Радио Свобода.
- Ночью руководитель украинской службы Голос Америки Руслан Петрычка подтвердил, что редакция временно остановила свою работу, а все сотрудники отправлены в административный отпуск.