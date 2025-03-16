"The Voice of Radical America". Белый дом объяснил отказ от финансирования Голоса Америки

Указ президента Трампа, подписанный в пятницу, обеспечит, чтобы налогоплательщики больше не финансировали радикальную пропаганду, говорится на сайте

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Администрация президента США Дональда Трампа объяснила прекращение финансирования вещателя Голос Америки тем, что он якобы систематически нарушал журналистские стандарты и был "радикальным". Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Белого дома.

"Указ президента Дональда Трампа, подписанный в пятницу, обеспечит, чтобы налогоплательщики больше не финансировали радикальную пропаганду", – говорится в заявлении.

В Белом доме привели ряд цитат журналистов и медиа, обвиняющих Голос Америки в нарушении журналистских стандартов и "постоянном избегании ответственности". Кроме того, утверждается, что несколько корреспондентов вещателя критиковали Трампа в соцсетях, несмотря на политику беспристрастности социальных медиа.

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Вот некоторые аргументы Белого дома в поддержку решения прекратить финансирование вещателя:

→ в 2019 году вещатель выпустил материал о трансгендерных мигрантах, ищущих убежища в США;

→ руководство Голоса Америки попросило работников не называть ХАМАС и его членов террористами, "кроме случаев цитирования официальных заявлений";

→ в 2020 году Голос Америки писал о возможной роли России в скандале с ноутбуком сына бывшего президента США Джо Байдена, Хантера, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду";

→ несколько репортеров Голоса Америки неоднократно публиковали анти-трамповские комментарии на своих профессиональных аккаунтах в Twitter (X), несмотря на политику, требующую от работников нейтральности, писали в Daily Caller;

Кроме того, администрация Трампа ссылается на слова бывшего работника Голоса Америки Дэна Робинсона, проработавшего там 34 года: "Я наблюдал за бюрократией агентства и многими его репортерами и пришел к выводу, что оно фактически стало самоуверенным обособленным образованием, часто отражающем левый уклон, согласованный с национальными партийными медиа. Оно стремилось избежать ответственности за нарушение журналистских стандартов и плохое управление".