Суд в США приостановил закрытие Голоса Америки

Голос Америки (Фото: Shawn Thew/EPA)

В пятницу, 28 марта, федеральный судья временно остановил усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ликвидации Голоса Америки. Об этом сообщила газета The New York Times.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене вынес решение после слушания по иску журналистов Голоса Америки и их профсоюзов. В иске утверждается, что действия администрации, такие как отправка сотен сотрудников организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов согласно Первой поправке.

Адвокат Эндрю Челли-младший заявил, что судья выдаст временный ограничительный приказ.

"Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, проявившей полное пренебрежение принципами, определяющими нашу демократию", — сказал адвокат журналистов, комментируя решение суда.

Отдельный иск, поданный директором Голоса Америки Майклом Абрамовицем, также ожидает рассмотрения.

Радиокомпания Голос Америки основана в 1942 году, предоставляет новостные программы на 49 языках для десятков стран мира, включая такие места, как Китай и Иран, где граждане имеют ограниченный доступ к независимой журналистике. Голос Америки долгое время считался ключевым компонентом американских усилий "мягкой силы", направленных на продвижение демократии за границей.