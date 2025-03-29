Суд в США приостановил закрытие Голоса Америки
В пятницу, 28 марта, федеральный судья временно остановил усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ликвидации Голоса Америки. Об этом сообщила газета The New York Times.
Судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене вынес решение после слушания по иску журналистов Голоса Америки и их профсоюзов. В иске утверждается, что действия администрации, такие как отправка сотен сотрудников организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов согласно Первой поправке.
Адвокат Эндрю Челли-младший заявил, что судья выдаст временный ограничительный приказ.
"Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, проявившей полное пренебрежение принципами, определяющими нашу демократию", — сказал адвокат журналистов, комментируя решение суда.
Отдельный иск, поданный директором Голоса Америки Майклом Абрамовицем, также ожидает рассмотрения.
Радиокомпания Голос Америки основана в 1942 году, предоставляет новостные программы на 49 языках для десятков стран мира, включая такие места, как Китай и Иран, где граждане имеют ограниченный доступ к независимой журналистике. Голос Америки долгое время считался ключевым компонентом американских усилий "мягкой силы", направленных на продвижение демократии за границей.
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