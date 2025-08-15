Пропагандисты Кремля уже на Аляске, им выдали раскладушки. Путин сначала полетел в Магадан

На Аляску уже прилетели Лавров, Дарчиев, Дмитриев и пропагандисты Кремля. Кортеж Путина сняли на видео в Магадане

Фото: РИА Новости

На Аляску, где состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты. Путин же сначала полетел в Магадан, сообщают кремлевские ресурсы ТАСС и РИА.

По данным сервиса Flightradar, по состоянию на 02:10 по киевскому времени, самолет с пропагандистами сел в аэропорту Анкориджа.

Около 04:00 источник ТАСС сообщил, что Лавров и Дарчиев тоже уже на месте.

Также уже на месте гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Looking forward to tomorrow’s historic 🇷🇺🤝🇺🇸 Summit. 🕊️ pic.twitter.com/pHR86F8vQP — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025

Кремлевских пропагандистов, прибывших освещать саммит, разместили на стадионе Alaska Airlines Center. Для них поставили раскладушки в холле и разделили "номера" ширмами.

Они говорят, что "в центре есть все необходимое – душевые, WiFi и указатели на русском".

Фото: ТАСС

Путин же прилетел в Магадан перед встречей с Трампом.

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, сначала он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, потому что "направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами".

В Магадане местные сняли на видео проезд кортежа диктатора РФ. Осторожно, много ненормативной лексики.