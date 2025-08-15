Пропагандисты Кремля уже на Аляске, им выдали раскладушки. Путин сначала полетел в Магадан
Фото: РИА Новости

На Аляску, где состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты. Путин же сначала полетел в Магадан, сообщают кремлевские ресурсы ТАСС и РИА.

По данным сервиса Flightradar, по состоянию на 02:10 по киевскому времени, самолет с пропагандистами сел в аэропорту Анкориджа.

Около 04:00 источник ТАСС сообщил, что Лавров и Дарчиев тоже уже на месте.

Также уже на месте гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кремлевских пропагандистов, прибывших освещать саммит, разместили на стадионе Alaska Airlines Center. Для них поставили раскладушки в холле и разделили "номера" ширмами.

Они говорят, что "в центре есть все необходимое – душевые, WiFi и указатели на русском".

Фото: ТАСС

Путин же прилетел в Магадан перед встречей с Трампом.

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, сначала он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, потому что "направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами".

В Магадане местные сняли на видео проезд кортежа диктатора РФ. Осторожно, много ненормативной лексики.

  • Встреча Трампа с Путиным запланирована на 22:00 по киевскому времени.
  • Перед саммитом в городе Анкоридж на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.
