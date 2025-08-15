Трамп заявил, что провел "замечательный разговор" с Лукашенко

По словам Трампа он обсудил с диктатором Беларуси Лукашенко освобождение заключенных и встречу с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он провел "замечательный разговор" с диктатором Беларуси Александром Лукашенком. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, во время звонка он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и обсудил возможность освобождения еще 1300 человек.

Он также называет Лукашенко "достопочтенным Президентом Беларуси".

Кроме этого, они обсудили ряд других тем, в частности визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску 15 августа.

Трамп также отметил, что с "нетерпением" ожидает предстоящей встречи с Лукашенко и поблагодарил за внимание к этому вопросу.

Справка 23 сентября 2020 года Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого Евросоюз, США, Великобритания и Канада отказались признать легитимность президентского мандата Лукашенко.