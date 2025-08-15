Трамп заявил, что провел "замечательный разговор" с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он провел "замечательный разговор" с диктатором Беларуси Александром Лукашенком. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, во время звонка он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и обсудил возможность освобождения еще 1300 человек.
Он также называет Лукашенко "достопочтенным Президентом Беларуси".
Кроме этого, они обсудили ряд других тем, в частности визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску 15 августа.
Трамп также отметил, что с "нетерпением" ожидает предстоящей встречи с Лукашенко и поблагодарил за внимание к этому вопросу.
Справка23 сентября 2020 года Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого Евросоюз, США, Великобритания и Канада отказались признать легитимность президентского мандата Лукашенко.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определено военная база в Анкоридже. Встреча запланирована на 22:00 по киевскому времени.
- На Аляску уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты. Также на Аляску уже вылетел Трамп.
