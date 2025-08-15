Трамп вилетів на Аляску на зустріч з Путіним – відео
Президент США Дональд Трамп вирушив до Аляски, де відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють Reuters, Sky News та ABC News.
Трамп спочатку вирушив із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки він полетів на Аляску літаком Airforce One.
Він не зупинився, щоб поговорити з журналістами, але помахав рукою, перш ніж зайти всередину на семигодинний політ.
JUST IN: President Donald Trump boards Air Force One as he departs for high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin in Alaska.— ABC News (@ABC) August 15, 2025
Після особистої зустрічі Трампа з Путіним відбудуться переговори за участю делегацій. Далі очікується, що президент США і диктатор РФ проведуть пресконференцію за підсумками переговорів.
- Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу в Анкориджі. Зустріч заплановано на 22:00 за київським часом.
- На Аляску вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти.
- 14 серпня Путін погодив склад російської делегації. А 15 серпня Білий дім оприлюднив склад американської делегації на переговорах на Алясці.
- Україна не програє і не виграє від зустрічі на Алясці, переконаний ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Детальніше про зустріч і прогнози на її результати – у розборі LIGA.net.
