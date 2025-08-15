Трамп вилетів на Аляску на зустріч з Путіним – відео

Президент США вже полетів на Аляску літаком Airforce One

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вирушив до Аляски, де відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють Reuters, Sky News та ABC News.

Трамп спочатку вирушив із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки він полетів на Аляску літаком Airforce One.

Він не зупинився, щоб поговорити з журналістами, але помахав рукою, перш ніж зайти всередину на семигодинний політ.

JUST IN: President Donald Trump boards Air Force One as he departs for high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin in Alaska.



Follow live updates: https://t.co/vOBfs02NnM pic.twitter.com/LYHA16BM1P — ABC News (@ABC) August 15, 2025

Після особистої зустрічі Трампа з Путіним відбудуться переговори за участю делегацій. Далі очікується, що президент США і диктатор РФ проведуть пресконференцію за підсумками переговорів.