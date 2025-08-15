Білий дім оприлюднив склад американської делегації на переговорах на Алясці
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Вісім посадовців будуть супроводжувати президента США Дональда Трампа під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Агентство Reuters, посилаючись на Білий дім, опублікувало склад американської делегації.

До делегації увійшли державний секретар США Марко Рубіо, міністр торгівлі США Говард Лутнік, міністр фінансів США Скотт Бессент і директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф.

Крім того, на саміті американського президента будуть супроводжувати спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, речниця Білого дому Керолайн Лівітт, голова адміністрації Білого дому Сьюзан Вайлз та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

