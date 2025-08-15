"Якщо зустріч буде поганою – поїду додому". Що потрібно знати про саміт на Алясці

У США не мають особливих очікувань щодо зустрічі Трампа з Путіним, проте готуватися до неї довелось у режимі "спринт"

Плакат на мітингу в Анкориджі (Фото: Facebook/Joel Kiekintveld; Facebook/Stand UP Alaska)

Пізно ввечері у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Зустріч тет-а-тет стартує о 22:00 за київським часом.

Після особистої зустрічі Трампа з Путіним відбудуться переговори за участю делегацій. Далі очікується, що президент США і диктатор РФ проведуть пресконференцію за підсумками переговорів.

Головна тема зустрічі – повномасштабна війна Росії проти України та шляхи її припинення. Однак росіяни кажуть, що будуть порушені й інші теми. Зокрема, торговельно-економічна співпраця США з Росією.

До російської делегації, крім Путіна, увійшли його помічник Юрій Ушаков, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Частина делегації та кремлівські пропагандисти прилетіли вже в ніч проти 15 серпня. Останніх розмістили у холі стадіону й видали їм розкладачки. А Путін вирішив спочатку полетіти до Магадана – нібито він "ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами", прямуючи на північний схід.

За даними NBC, для Путіна розстелять червону доріжку, а Трамп планує особисто привітати російського диктатора після прибуття.

Зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон на північній околиці найбільшого у штаті міста Анкоридж. Примітно, що саме ця база використовувалася для протидії Радянському Союзу у розпал Холодної війни та досі відіграє важливу роль у стримуванні Росії. Білий дім сподівався уникнути перебування Путіна і його оточення на військовому об’єкті, проте можливості для організації такого заходу виявилися дуже обмежені.

Як пише Bloomberg, підготовка до зустрічі стала "тотальним спринтом" для Секретної служби США. Також Штатам довелося тимчасово зняти обмеження на транзакції з Росії.

В Анкориджі місцеві вийшли з мітингами, щоб підтримати Україну.

Низка західних медіа, посилаючись на джерела, писала, що Путін може запропонувати Трампу закріпити за Росією частину окупованих територій в обмін на виведення своїх військ з інших частин країни. А Трамп, прагнучи мирної угоди, може закликати Україну та європейських союзників прийняти цю пропозицію.

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув таку можливість, заявивши, Україна не даруватиме землі окупантами, а відповідь на "територіальне питання" вже є в Конституції.

Однак під час онлайн-розмови 13 серпня Трамп запевнив європейських лідерів і Зеленського, що не має наміру обговорювати з Путіним на Алясці будь-які можливі поділи українських територій.

За даними The Telegraph, Трамп може відкрити Путіну доступ до природних ресурсів Аляски та скасувати деякі санкції проти авіаційної промисловості РФ. Сам Трамп не дав прямої відповіді щодо копалин, проте сказав, що Штати це планують.

Загалом у Трампа дещо скептично налаштовані щодо зустрічі, називаючи її здебільшого "ознайомчою" і не розраховуючи на миттєвий результат в контексті врегулювання російсько-української війни. Сам Трамп вважає, що домовитися про негайне припинення вогню не вдасться.

Президент США стверджує, що його мета – рухатися до тристоронньої зустрічі за участі Зеленського й Путіна. Він указав на три різні місця для її проведення, зокрема й можливість "залишитися на Алясці".

"Якщо зустріч буде поганою, я нікому не дзвонитиму – я поїду додому. Але якщо зустріч буде гарною, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", – акцентував він.