Ексрадник Білого дому: Путін намагатиметься переконати Трампа, застосувавши навички КДБ

Джон Болтон (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці намагатиметься переконати президента США Дональда Трампа у своєму "мирному плані", використовуючи навички КДБ (Комітету державної безпеки СРСР). Таку думку висловив колишній радник президента з національної безпеки Джон Болтон у програмі на CNN, передає The Hill.

За словами Болтона, Путін спробує показати Трампу, що у нього є нібито мирний план і що він щирий.

Проте ексрадник наголосив, що Путіну буде складно схилити Трампа на свою користь, особливо враховуючи попереднє напруження у їх стосунках.

"Я думаю, що з Путіним буде складне завдання, бо, навмисно чи ненавмисно, він справді роздратував Трампа, м’яко кажучи, але він спробує використати свою підготовку в КДБ, щоб повернути його", – зазначив Болтон.