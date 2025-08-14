Ексрадник Білого дому: Путін намагатиметься переконати Трампа, застосувавши навички КДБ
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці намагатиметься переконати президента США Дональда Трампа у своєму "мирному плані", використовуючи навички КДБ (Комітету державної безпеки СРСР). Таку думку висловив колишній радник президента з національної безпеки Джон Болтон у програмі на CNN, передає The Hill.
За словами Болтона, Путін спробує показати Трампу, що у нього є нібито мирний план і що він щирий.
Проте ексрадник наголосив, що Путіну буде складно схилити Трампа на свою користь, особливо враховуючи попереднє напруження у їх стосунках.
"Я думаю, що з Путіним буде складне завдання, бо, навмисно чи ненавмисно, він справді роздратував Трампа, м’яко кажучи, але він спробує використати свою підготовку в КДБ, щоб повернути його", – зазначив Болтон.
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо диктатор РФ на Алясці не погодиться на припинення війни.
- 14 серпня Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці та назвав час зустрічі. Розмова Трампа та Путіна має розпочатися о 22:30 за київським часом.
