Экс-советник Белого дома: Путин будет пытаться убедить Трампа, применив навыки КГБ

В то же время экс-советник отметил, что Путину будет сложно склонить Трампа в свою пользу

Джон Болтон (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа в своем "мирном плане", используя навыки КГБ (Комитета государственной безопасности СССР). Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в программе на CNN, передает The Hill.

По словам Болтона, Путин попытается показать Трампу, что у него есть якобы мирный план и что он искренен.

Однако экс-советник отметил, что Путину будет сложно склонить Трампа в свою пользу, особенно учитывая предыдущее напряжение в их отношениях.

"Я думаю, что с Путиным будет сложная задача, потому что, намеренно или непреднамеренно, он действительно разозлил Трампа, мягко говоря, но он попытается использовать свою подготовку в КГБ, чтобы вернуть его", – отметил Болтон.