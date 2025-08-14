Экс-советник Белого дома: Путин будет пытаться убедить Трампа, применив навыки КГБ
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа в своем "мирном плане", используя навыки КГБ (Комитета государственной безопасности СССР). Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в программе на CNN, передает The Hill.
По словам Болтона, Путин попытается показать Трампу, что у него есть якобы мирный план и что он искренен.
Однако экс-советник отметил, что Путину будет сложно склонить Трампа в свою пользу, особенно учитывая предыдущее напряжение в их отношениях.
"Я думаю, что с Путиным будет сложная задача, потому что, намеренно или непреднамеренно, он действительно разозлил Трампа, мягко говоря, но он попытается использовать свою подготовку в КГБ, чтобы вернуть его", – отметил Болтон.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если диктатор РФ на Аляске не согласится на прекращение войны.
- 14 августа Кремль утвердил делегацию для переговоров на Аляске и назвал время встречи. Разговор Трампа и Путина должен начаться в 22:30 по киевскому времени.
