Bloomberg: Підготовка зустрічі Трампа з Путіним стала "тотальним спринтом" для Секретної Служби США

Співрозмовники, знайомі з плануванням, розповіли Bloomberg деталі підготовки плану безпеки під час зустрічі на Алясці

Анкоридж в Алясці (Фото: wikipedia.org)

Підготовка зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці перетворилася на "тотальний спринт", стиснутий в один тиждень. Про це Bloomberg повідомили чотири співрозмовники, знайомі з плануванням.

За даними видання, коли Трамп тиждень тому оголосив про зустріч на Алясці, єдиний агент, призначений на посаду Секретної служби на "Останньому рубежі", почав готуватися до прийому сотень підкріплень найближчими днями.

"Місія агентства була надзвичайно складною: захищати як американського, так і російського президентів в одному місці, кожного в оточенні добре озброєної охорони", – пише Bloomberg.

Протокол Державного департаменту значною мірою визначає план саміту. За словами офіційних осіб, під час двосторонньої зустрічі правила взаємності означають, що кожна люб'язність, проявлена до одного лідера, повинна бути відтворена щодо іншого.

Російська служба безпеки контролюватиме безпосередні пересування Путіна, тоді як Секретна служба забезпечуватиме зовнішнє оточення.

Один із співрозмовників розповів, що жодна зі сторін не буде відкривати двері іншої сторони або їздити в її транспортних засобах.

"Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів будуть стояти з іншого боку. Все буде зіставлено: людина за людиною, зброя за зброєю", – зазначив один із співрозмовників.

Видання також пише, що ця симетрія поширюватиметься на весь процес – від кортежу прибуття до розміщення перекладачів у кімнаті. Обидві сторони привезуть власні мовні команди. Навіть кількість і розмір кімнат очікування – безпечних зон очікування для кожного лідера – обговорюються.

За словами співрозмовників, Секретна служба все ще чекає на офіційне схвалення Росією повного плану безпеки.