Bloomberg: Подготовка встречи Трампа с Путиным стала "спринтом" для Секретной Службы США

Собеседники, знакомые с планированием, рассказали Bloomberg детали подготовки плана безопасности во время встречи на Аляске

Анкоридж на Аляске (Фото: wikipedia.org)

Подготовка встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске превратилась в "тотальный спринт", сжатый в одну неделю. Об этом Bloomberg сообщили четыре собеседника, знакомые с планированием.

По данным издания, когда Трамп неделю назад объявил о встрече на Аляске, единственный агент, назначенный на должность Секретной службы на "Последнем рубеже", начал готовиться к приему сотен подкреплений в ближайшие дни.

"Миссия агентства была чрезвычайно сложной: защищать как американского, так и российского президентов в одном месте, каждого в окружении хорошо вооруженной охраны", – пишет Bloomberg.

Протокол Государственного департамента в значительной степени определяет план саммита. По словам официальных лиц, во время двусторонней встречи правила взаимности означают, что каждая любезность, проявленная к одному лидеру, должна быть воспроизведена в отношении другого.

Российская служба безопасности будет контролировать непосредственные передвижения Путина, тогда как Секретная служба будет обеспечивать внешнее окружение.

Один из собеседников рассказал, что ни одна из сторон не будет открывать двери другой стороны или ездить в ее транспортных средствах.

"Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Все будет сопоставлено: человек за человеком, оружие за оружием", – отметил один из собеседников.

Издание также пишет, что эта симметрия будет распространяться на весь процесс – от кортежа прибытия до размещения переводчиков в комнате. Обе стороны привезут собственные языковые команды. Даже количество и размер комнат ожидания – безопасных зон ожидания для каждого лидера – обсуждаются.

По словам собеседников, Секретная служба все еще ждет официального одобрения Россией полного плана безопасности.