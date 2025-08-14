NBC: Трамп запевнив європейців і Зеленського, що не говоритиме з Путіним про поділ земель

Досягнення припинення вогню буде пріоритетом для Трампа на зустрічі з Путіним на Алясці, сказав один зі співрозмовників NBC

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови 13 серпня заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це NBC News повідомили два неназвані європейські чиновники та ще три особи, обізнані з розмовою.

За словами співрозмовників журналістів, Трамп під час розмови з європейцями й президентом Володимиром Зеленським заявив, що він вирушає на зустріч з Путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні.

Трамп та європейські лідери погодилися, що до початку мирних переговорів має бути запроваджено припинення вогню, повідомили європейські чиновники та ще дві особи, проінформовані про розмову.

Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

Два європейські чиновники та ще троє обізнаних осіб повідомили, що всі лідери погодилися: Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, на які територіальні поступки вона може бути готова піти.

Вони також зазначили, що лідери єдині у своїй думці, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, імовірно, запровадить нові санкції проти Росії.

Ще двоє осіб, знайомих із розмовою, повідомили, що європейські лідери позитивно оцінили плани Трампа щодо його зустрічі з Путіним. Один зі співрозмовників зазначив, що досягнення припинення вогню, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі.

Інший співрозмовник висловив упевненість, що питання територій не будуть обговорюватися без участі України.

У відповідь на запит про коментар прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила: "Білий дім не обговорює деталі приватних дипломатичних розмов президента. Однак президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні та зупинити вбивства, і п’ятнична зустріч із президентом Путіним стане важливим моментом у цьому процесі".