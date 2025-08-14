NBC: Трамп заверил Европу и Зеленского, что не будет говорить с Путиным о разделе земель

Достижение прекращения огня будет приоритетом для Трампа на встрече с Путиным на Аляске, сказал один из собеседников NBC

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора 13 августа заявил европейским лидерам, что не намерен обсуждать любые возможные разделы территорий на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом NBC News сообщили два неназванных европейских чиновника и еще три человека, осведомленные о разговоре.

По словам собеседников журналистов, Трамп во время разговора с европейцами и президентом Владимиром Зеленским заявил, что он отправляется на встречу с Путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры согласились, что до начала мирных переговоров должно быть введено прекращение огня, сообщили европейские чиновники и еще два человека, проинформированные о разговоре.

Они добавили, что после разговора у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично относительно результатов своей встречи с Путиным.

Два европейских чиновника и еще трое осведомленных лиц сообщили, что все лидеры согласились: Украина должна быть включена в переговоры и должна решать, на какие территориальные уступки она может быть готова пойти.

Они также отметили, что лидеры едины в своем мнении, что если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп, вероятно, введет новые санкции против России.

Еще два человека, ознакомленные с разговором, сообщили, что европейские лидеры положительно оценили планы Трампа относительно его встречи с Путиным. Один из собеседников отметил, что достижение прекращения огня, как ожидается, будет приоритетом для Трампа на встрече.

Другой собеседник выразил уверенность, что вопросы территорий не будут обсуждаться без участия Украины.

В ответ на запрос о комментарии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: "Белый дом не обсуждает детали частных дипломатических разговоров президента. Однако президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне и остановить убийства, и пятничная встреча с президентом Путиным станет важным моментом в этом процессе".