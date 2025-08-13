США временно сняли санкции на транзакции для РФ перед встречей Трампа с Путиным на Аляске

Снятие санкций на транзакции для России будет действовать до 20 августа

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Министерство финансов США сообщило о временном снятии ограничений на транзакции из России, которые нужны для подготовки встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами минфина США.

Отмечается, что лицензия временно разрешает некоторые запрещенные санкциями операции, если они касаются встречи на Аляске 15 августа.

Документ также не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.

Лицензия будет действовать до 20 августа.