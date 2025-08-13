США временно сняли санкции на транзакции для РФ перед встречей Трампа с Путиным на Аляске
Министерство финансов США сообщило о временном снятии ограничений на транзакции из России, которые нужны для подготовки встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами минфина США.
Отмечается, что лицензия временно разрешает некоторые запрещенные санкциями операции, если они касаются встречи на Аляске 15 августа.
Документ также не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.
Лицензия будет действовать до 20 августа.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- Министр финансов США Бессент заявил, что во время встречи с диктатором Путиным Трамп планирует использовать вопрос санкций против России как элемент давления.
- 13 августа Трамп заявил, что в случае успешной встречи с Путиным на Аляске следующий саммит будет с участием президента Зеленского.
- Издание CBS News со ссылкой на двух собеседников писало, что Трамп, Зеленский и Путин могут встретиться в конце следующей недели.
