США тимчасово зняли санкції на транзакції для Росії перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці
Міністерство фінансів США повідомило про тимчасове зняття обмежень на транзакції з Росії, які потрібні для підготовки зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США.
Зазначається, що ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями операції, якщо вони стосуються зустрічі на Алясці 15 серпня.
Документ також не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.
Ліцензія діятиме до 20 серпня.
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Міністр фінансів США Бессент заявив, що під час зустрічі з диктатором Путіним Трамп планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску.
- 13 серпня Трамп заявив, що у разі успішної зустрічі з Путіним на Алясці наступний саміт буде за участі президента Зеленського.
- Видання CBS News із посиланням на двох співрозмовників писало, що Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня.
