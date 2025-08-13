США тимчасово зняли санкції на транзакції для Росії перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці

Зняття санкцій на транзакції для Росії діятиме до 20 серпня

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Міністерство фінансів США повідомило про тимчасове зняття обмежень на транзакції з Росії, які потрібні для підготовки зустрічі президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США.

Зазначається, що ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями операції, якщо вони стосуються зустрічі на Алясці 15 серпня.

Документ також не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.

Ліцензія діятиме до 20 серпня.