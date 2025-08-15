"Если встреча будет плохой – поеду домой". Что нужно знать о саммите на Аляске

В США нет особых ожиданий относительно от встречи Трампа с Путиным, однако готовиться к ней пришлось в режиме "спринт"

Плакат на митинге в Анкоридже (Фото: Facebook/Joel Kiekintveld; Facebook/Stand UP Alaska)

Поздно вечером в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Встреча тет-а-тет стартует в 22:00 по киевскому времени.

После личной встречи Трампа с Путиным состоятся переговоры с участием делегаций. Далее ожидается, что президент США и диктатор РФ проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.

Главная тема встречи – полномасштабная война России против Украины и пути ее прекращения. Однако россияне говорят, что будут затронуты и другие темы. В частности, торгово-экономическое сотрудничество США с Россией.

В российскую делегацию, кроме Путина, вошли его помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Часть делегации и кремлевские пропагандисты прилетели уже в ночь на 15 августа. Последних разместили в холле стадиона и выдали им раскладушки. А Путин решил сначала полететь в Магадан – якобы он "никогда не упускал возможности заняться региональными делами", направляясь на северо-восток.

По данным NBC, для Путина расстелят красную дорожку, а Трамп планирует лично приветствовать российского диктатора по прибытии.

Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на северной окраине крупнейшего в штате города Анкоридж. Примечательно, что именно эта база использовалась для противодействия Советскому Союзу в разгар Холодной войны и до сих пор играет важную роль в сдерживании России. Белый дом надеялся избежать пребывания Путина и его окружения на военном объекте, однако возможности для организации такого мероприятия оказались очень ограничены.

Как пишет Bloomberg, подготовка к встрече стала "тотальным спринтом" для Секретной службы США. Также Штатам пришлось временно снять ограничения на транзакции из России.

В Анкоридже местные жители вышли с митингами, чтобы поддержать Украину.

Ряд западных медиа, ссылаясь на источники, писали, что Путин может предложить Трампу закрепить за Россией часть оккупированных территорий в обмен на вывод своих войск из других частей страны. А Трамп, стремясь к мирному соглашению, может призвать Украину и европейских союзников принять это предложение.

Президент Владимир Зеленский категорически отверг такую возможность, заявив, Украина не будет дарить земли оккупантами, а ответ на "территориальный вопрос" уже есть в Конституции.

Однако во время онлайн-разговора 13 августа Трамп заверил европейских лидеров и Зеленского, что не намерен обсуждать с Путиным на Аляске любые возможные разделы украинских территорий.

По данным The Telegraph, Трамп может открыть Путину доступ к природным ресурсам Аляски и отменить некоторые санкции против авиационной промышленности РФ. Сам Трамп не дал прямого ответа насчет ископаемых, однако сказал, что Штаты это планируют.

В целом у Трампа несколько скептически настроены насчет встречи, называя ее в основном "ознакомительной" и не рассчитывая на мгновенный результат в контексте урегулирования российско-украинской войны. Сам Трамп считает, что договориться о немедленном прекращении огня не удастся.

Президент США утверждает, что его цель – двигаться к трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина. Он указал на три разных места для ее проведения, в том числе и возможность "остаться на Аляске".

"Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", – акцентировал он.