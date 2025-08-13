Рубио: Трамп не смотрит на встречу с Путиным как на "победу" диктатора России

После неудачных телефонных разговоров Трамп хочет встретиться с Путиным лично и "посмотреть этому парню в глаза", говорит госсекретарь США

Марко Рубbо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Президент США Дональд Трамп не считает "уступкой" со своей стороны встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в подкасте Sid & Friends in the Morning.

"Я думаю, что это будет ознакомительная встреча. Я бы описал это так. Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды... или четыре раза (за 2025 год было уже шесть телефонных разговоров. – Ред.). И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли того, чего хотим. И поэтому президент чувствует, что он должен посмотреть на этого парня через стол", – сказал Рубио.

Он отметил, что Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".

"И люди должны понять – для президента Трампа встреча – это не уступка. Если вы смотрите некоторые новости <…> эти люди беснуются: "О, это такая победа для Путина – он получает встречу". Трамп не смотрит на это таким образом. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы разобраться и принять решение", – подчеркнул госсекретарь США.

Он еще раз акцентировал, что то, что хочет сделать Трамп, – это "посмотреть этому парню в глаза".

Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.