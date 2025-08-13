Рубио: Трамп не смотрит на встречу с Путиным как на "победу" диктатора России
Президент США Дональд Трамп не считает "уступкой" со своей стороны встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в подкасте Sid & Friends in the Morning.
"Я думаю, что это будет ознакомительная встреча. Я бы описал это так. Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды... или четыре раза (за 2025 год было уже шесть телефонных разговоров. – Ред.). И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли того, чего хотим. И поэтому президент чувствует, что он должен посмотреть на этого парня через стол", – сказал Рубио.
Он отметил, что Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".
"И люди должны понять – для президента Трампа встреча – это не уступка. Если вы смотрите некоторые новости <…> эти люди беснуются: "О, это такая победа для Путина – он получает встречу". Трамп не смотрит на это таким образом. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы разобраться и принять решение", – подчеркнул госсекретарь США.
Он еще раз акцентировал, что то, что хочет сделать Трамп, – это "посмотреть этому парню в глаза".
Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.
- Встреча Трампа с Путиным состоится на Аляске 15 августа.
- По данным CNN, местом мероприятия выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон, хотя в Белом доме и надеялись избежать пребывания Путина и его окружения на военном объекте США.
- Зеленский уверяет, что никаких решений об Украине без участия Украины принято быть не может.
