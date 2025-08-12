Зеленский: Трамп и Путин ничего об Украине не примут без нее
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи руководитель США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин "ничего об Украине без нас не примут". Слова главы государства на "Украинском молодежном форуме 2025" передает медиа "Мы Украина".
"Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов – а мы поддерживаем США – и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. И я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает", – рассказал Зеленский.
Глава государства добавил, что он, Трамп и Путин "безусловно" проведут трехстороннюю встречу, однако отметил, что пока не знает даты таких переговоров.
"Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. И там [на трехсторонней встрече] будут подниматься те или иные вопросы. [Необходимо] стоять на правде, на своей правде, безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, и есть вещи, которые есть у тебя в Конституции (Вероятно, речь идет о территориальной целостности страны. – Ред.)", – рассказал глава государства.
- 8 августа Трамп заявил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках мирного процесса "на благо обеих сторон".
- На следующий день президент Зеленский отметил, что Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия.
- 11 августа руководитель Штатов заявил, что в рамках "обмена" его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
- 12 августа почти все страны ЕС, кроме Венгрии, выступили в поддержку Украины, отметив, что справедливый и прочный мир "должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запретом изменения международных границ силой".
