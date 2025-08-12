Зеленський: Трамп і Путін нічого про Україну не ухвалять без неї

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі керівник США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін "нічого про Україну без нас не приймуть". Слова глави держави на "Українському молодіжному форумі 2025" передає медіа "Ми Україна".

"Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів – а ми підтримуємо США – і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. І я дуже вірю і надіюсь, що президент США це розуміє й усвідомлює", – розповів Зеленський.

Глава держави додав, що він, Трамп і Путін "безумовно" матимуть тристоронню зустріч, проте зауважив, що наразі не знає дати таких переговорів.

"Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там [на тристоронній зустрічі] будуть підійматися ті чи інші питання. [Необхідно] стояти на правді, на своїй правді, безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці, і є речі, які є у тебе в Конституції (Напевно, йдеться про територіальну цілісність країни. – Ред.)", – розповів глава держави.