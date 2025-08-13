Рубіо: Трамп не дивиться на зустріч з Путіним як на "перемогу" диктатора Росії
Президент США Дональд Трамп не вважає "поступкою" зі свого боку зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у подкасті Sid & Friends in the Morning.
"Я думаю, що це буде ознайомча зустріч. Я б описав це так. Президент розмовляв з Путіним телефоном тричі... чи чотири рази (за 2025 рік було вже шість телефонних розмов. – Ред.). І нічого з цього не вийшло, або принаймні ми не досягли того, чого хочемо. І тому президент відчуває, що він має подивитися на цього хлопця через стіл", – сказав Рубіо.
Він наголосив, що Трампу треба побачити, почути Путіна та "зробити оцінку, дивлячись на нього".
"І люди мають зрозуміти – для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо ви дивитеся деякі новини, <…> ці люди шаленіють: "О, це така перемога для Путіна – він отримує зустріч". Трамп не дивиться на це так. Зустріч – це те, що ви робите, щоб розібратися й ухвалити рішення", – наголосив держсекретар США.
Він знову акцентував, що те, що хоче зробити Трамп, – це "подивитися цьому хлопцеві в очі".
Рубіо вважає, що дуже швидко стане зрозуміло, чи була зустріч успішною.
- Зустріч Трампа з Путіним відбудеться на Алясці 15 серпня.
- За даними CNN, місцем заходу обрано військову базу Елмендорф-Річардсон, хоча у Білому домі й сподівались уникнути перебування Путіна і його оточення на військовому об'єкті США.
- Зеленський запевняє, що жодних рішень про Україну без участі України ухвалено бути не може.
